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Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Фото: khabirovradii / Instagram
Фото: khabirovradii / Instagram

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова.

При выполнении программы сольного пилотажа самолеты использовали систему цветного дыма. С ее помощью они в первом заходе изобразили в небе национальные цвета республики, а во втором — национальные цвета России.

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Пресс-служба отметила, что визитной карточкой выступления летной группы является «перекрестный роспуск на пересекающихся курсах».«Для четкости белый цвет был поставлен в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания», — объяснили в пресс-службе.

На репетициях, по словам пресс-службы, происходило то же самое, во время выступления все прошло по плану.

Воздушную программу выполняли летчики авиационного учебного центра «Уфимский учебно-методический центр малой авиации» из пилотажной группы «Первушино».

В Москве прошел воздушный парад Победы
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Ранее региональный Ufa1.ru сообщил, что в День Победы самолеты изобразили над Башкирией вместо российского флага триколор Франции, якобы перепутав цвета. Фото «неправильного» триколора с поздравлением опубликовал на своей странице в Instagram Хабиров, позже оно исчезло.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу поблагодарить всех организаторов и участников воздушных парадов над Россией. Из-за угрозы коронавируса в этом году торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы ограничены, в том числе в столице состоялась только воздушная часть традиционного парада.

Теги: Башкирия, День Победы, новости РБК
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