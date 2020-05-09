Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

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Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова.

При выполнении программы сольного пилотажа самолеты использовали систему цветного дыма. С ее помощью они в первом заходе изобразили в небе национальные цвета республики, а во втором — национальные цвета России.

Пресс-служба отметила, что визитной карточкой выступления летной группы является «перекрестный роспуск на пересекающихся курсах».«Для четкости белый цвет был поставлен в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания», — объяснили в пресс-службе.

На репетициях, по словам пресс-службы, происходило то же самое, во время выступления все прошло по плану.

Воздушную программу выполняли летчики авиационного учебного центра «Уфимский учебно-методический центр малой авиации» из пилотажной группы «Первушино».