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Часть общежития ВШЭ изолировали из-за подозрения на СOVID-19 у студента

Общежитие НИУ ВШЭ № 7 в 1-м Саратовском проезде
Общежитие НИУ ВШЭ № 7 в 1-м Саратовском проезде (Фото: hse.ru)

У студента НИУ ВШЭ из общежития № 7 в 1-м Саратовском проезде подозревают коронавирус, крыло общежития, где он проживает, изолировано. Об этом сообщается на сайте университета.

«Три его (возможного заболевшего) соседа изолированы в отдельные специально подготовленные помещения на улице Вавилова. В режим строгой изоляции переведены и все студенты, проживающие в том же крыле общежития», — говорится в сообщении. Университет организовал питание изолированных студентов.

Помещения этой части общежития были дезинфицированы. «В крыле установлены круглосуточно работающий бактерицидный облучатель и бесконтактный диспенсер с антисептиком», — уточняет ВШЭ. Студенты и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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Фото: Минобороны РФ

Студент, у которого подозревают коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии, поэтому его оставили в изоляторе общежития под медицинским наблюдением.

Ранее Минобрнауки продлило дистанционное обучение в российских вузах после 12 мая до неопределенного срока. Все студенты, преподаватели и сотрудники вузов обязаны соблюдать режим самоизоляции и минимизировать социальные контакты.

Теги: коронавирус, НИУ ВШЭ
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