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В Хабаровске произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Хабаровском крае вспыхнул пожар второго ранга сложности на открытой территории коммерческого деревообрабатывающего предприятия в поселке Лесозавод-20. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС около полудня (5:00 мск), загорелись отходы от деревообрабатывающего производства: щепа, стружка, опилки. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 2 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен второй ранг сложности, угрозы распространения огня нет.

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«Факторами, осложняющими тушение возгорания, являются высокая температура горения пиломатериалов, а также глубина залегания очагов», — отмечается в сообщении.

В тушении участвуют 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Специалисты Госпожарнадзора МЧС в ходе проверки установят обстоятельства происшествия и причины возникновения пожара.

Ранее стало известно о гибели шести человек и одном пострадавшем при пожаре в тепличном комплексе деревни Тимирово в Башкирии. СУ СК по республике возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Теги: Хабаровск, пожар, МЧС
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