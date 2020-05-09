В Хабаровске произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м

Фото: МЧС России

В Хабаровском крае вспыхнул пожар второго ранга сложности на открытой территории коммерческого деревообрабатывающего предприятия в поселке Лесозавод-20. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС около полудня (5:00 мск), загорелись отходы от деревообрабатывающего производства: щепа, стружка, опилки. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 2 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен второй ранг сложности, угрозы распространения огня нет.

«Факторами, осложняющими тушение возгорания, являются высокая температура горения пиломатериалов, а также глубина залегания очагов», — отмечается в сообщении.

В тушении участвуют 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники.