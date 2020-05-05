Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Обнаружены тела шести погибших», — сказали в пресс-службе.

Возгорание началось в жилом двухэтажном доме в деревне Дурниха около 04:00 мск, уточняет агентство. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила около 100 кв. м. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, сообщили в экстренных службах.

26 апреля пожар произошел на территории автосервиса на Очаковском шоссе в Москве. Возгорание началось на втором ярусе одноэтажных металлических боксов. Его площадь составила 200 кв. м. О пострадавших не сообщалось.