Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«От имени правительства и народа КНДР по случаю 75-летия Победы России в Великой Отечественной войне я хотел бы передать сердечные поздравления и теплые приветствия вам, дружественному правительству и народу вашей страны», — говорится в послании.

Председатель Госсовета Северной Кореи отметил, что 75 лет назад российский народ одержал великую победу в битве за справедливость, победив фашизм, который угрожал судьбе человечества. По его словам, россияне проявили героизм и самоотверженность, защищая свою страну, а также мир и безопасность всех государств.

Ким Чен Ын заявил, что исторические достижения народа России навсегда останутся в памяти людей во всех странах, которые любят справедливость и мир. Он выразил надежду, что президент и граждане страны «одержат победу в борьбе за построение сильной России» и в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.