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Политика ,  
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Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«От имени правительства и народа КНДР по случаю 75-летия Победы России в Великой Отечественной войне я хотел бы передать сердечные поздравления и теплые приветствия вам, дружественному правительству и народу вашей страны», — говорится в послании.

Председатель Госсовета Северной Кореи отметил, что 75 лет назад российский народ одержал великую победу в битве за справедливость, победив фашизм, который угрожал судьбе человечества. По его словам, россияне проявили героизм и самоотверженность, защищая свою страну, а также мир и безопасность всех государств.

Ким Чен Ына наградили медалью в честь 75-летия Победы
Политика
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын заявил, что исторические достижения народа России навсегда останутся в памяти людей во всех странах, которые любят справедливость и мир. Он выразил надежду, что президент и граждане страны «одержат победу в борьбе за построение сильной России» и в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Глава КНДР выразил уверенность в том, что стратегические и традиционно дружественные отношения между Северной Кореей и Россией продолжат укрепляться и развиваться.

Ранее в мае Ким Чен Ына наградили российской юбилейной медалью Победы в преддверии 75-летия события. В посольстве России в Пхеньяне рассказали, что лидера Северной Кореи наградили за «большой личный вклад в увековечение
памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан», а также за заботу о сохранности мемориалов и захоронений советских военных.

Теги: Ким Чен Ын, Владимир Путин, поздравление
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