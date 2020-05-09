Песков сообщил о мерах безопасности на праздничных мероприятиях с Путиным

Во время посещения президентом России Владимиром Путиным Александровского сада соблюдались все необходимые меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Разумеется», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Путин приехал в Александровский сад, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля и обратился к россиянам с речью по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент назвал День Победы самым главным и дорогим праздником и пообещал провести в будущем торжественный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка».

16 апреля президент отменил подготовку ко всем праздничным мероприятиям в столице и регионах из-за угрозы коронавируса. В Москве в честь 75-летия Победы пройдут воздушный парад и праздничный салют.