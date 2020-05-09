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Экипаж МКС поздравил россиян с 75-летием Победы

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые находятся на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с 75-летием Победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Иванишин отметил, что 9 мая 2020 года исполняется 75 лет «великой Победе над фашизмом». По его словам, он вместе с Вагнером с благодарностью вспоминают всех, кто «в борьбе за эту Победу отдали все, что могли, а многие — свою жизнь».

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Вагнер заявил, что война и потеря близких коснулась миллионов жителей планеты, поэтому радость Победы была искренней и объединила многие народы. Он отметил, что сейчас жители Земли должны делать все, чтобы новые поколения жили без войны и сохраняли мир. «С праздником, с Днем Победы!», — сказал он.

Россиян и президента страны Владимира Путина также поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны население героически и самоотверженно сражалось в борьбе за справедливость и в итоге победило фашизм. По его словам, исторические достижения России останутся в памяти людей, которые любят мир и справедливость.

Теги: МКС, День Победы, поздравление
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