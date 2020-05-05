СК назвал возможную причину пожара с шестью погибшими в Подмосковье

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Причиной пожара в частном доме в деревне Дурниха в Московской области, при котором погибли шесть человек, могла стать неисправность электропроводки. Об этом сообщает Главное следственное управление по региону.

По предварительным данным, в доме проживали 26 «граждан одного из соседних государств». Следствие проверит, законно ли было их нахождение в России. При пожаре погибли трое мужчин и трое женщин, личность которых пока не установили, говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Пожар в жилом частном доме в деревне Дурниха произошел около 4:00 мск 5 мая. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, дом полностью был охвачен огнем. Уточнялось, что площадь пожара составляла около 100 кв. м. Среди возможных версий возгорания в МЧС называли короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.