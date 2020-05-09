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Блумберг приобрел ранчо через месяц после отказа от президентской гонки

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг приобрел в американском штате Колорадо ранчо стоимостью $44,79 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Участок площадью 4600 акров (1,8 тыс. га — ред. РБК) был приобретен у американского финансиста и соучредителя компании Kohlberg Kravis Roberts & Co Генри Крависа. Ранчо располагается в часе езды от города Аспен, который славится своими горнолыжными курортами.

Сделка была закрыта 14 апреля, примерно спустя шесть недель после того, как Блумберг отказался от участия в президентской гонке США.

Бывший владелец Кравис приобрел ранчо в 1991 году примерно за $5,5 млн. На территории ранчо располагается главный дом площадью 19 тыс. кв. футов., в котором имеются пять спален, винный погреб, личный театр и гидромассажная ванна. На территории также имеются бассейн, поле для гольфа с четырьмя лунками, теннисный корт, вертолетная площадка, вертолетный ангар, две большие каюты для гостей и каретный двор, а также хозяйственные постройки для персонала и лошадей.

Блумберг отказался от участия от президентской кампании 4 марта. Свое решение он объяснил стремлением обеспечить демократам победу над нынешним президентом США Дональдом Трампом. Лучшим для этого кандидатом миллиардер назвал бывшего вице-президента Джо Байдена.

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг подарил альма-матер $1,8 млрд
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Майкл Блумберг занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 годы. Находясь в этой должности, он представлял как Демократическую, так и Республиканскую партию. Блумберг также известен как филантроп и владельцем одноименного информационного агентства Bloomberg, которое он основал в 1981 году, получив деньги от продажи акций компании Salomon Brothers .

Теги: Майкл Блумберг, Колорадо, ранчо, сделка
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