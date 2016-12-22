Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг подарил альма-матер $1,8 млрд

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что жертвует университету Джонса Хопкинса, в котором прошел обучение, $1,8 млрд. Об этом он написал в своем Twitter.

Я даю $1,8 млрд университету Джонса Хопкинса в качестве финансовой помощи для того, так что [отныне] принятие в него студентов будет проводиться вслепую [процедура, при которой не учитывается финансовое состояние абитуриента]. Я хочу открыть ту же дверь возможностей, которая была у меня для поколений талантлевых студентов, несмотря на их финансовое положение», — написал он.

В посвященной своему решению авторской колонке в The New York Times Блумберг пожаловался на дискриминацию в американских университетах, где предпочтение отдается тем абитуриентам, которые могут оплатить свою учебу. По его словам, внесенные им деньги увеличат финансирование на принятие новых студентов в университет на 30% (до $6,1 млрд). По его мысли, это сравняет цену, необходимую для учебы, и количество студентов.

Университет Джонса Хопкинса — частный вуз, находящийся в городе Балтимор, штат Мэрилэнд. Это один из самых цитируемых университетов в мире, второй после Массачусетского технологического университета по объему военных проектов в США. У университета Джонса Хопкинса есть филиалы в Болонье и Нанкине.

Блумберг ​окончил Университет Джонса Хопкинса и Гарвардскую школу бизнеса в 1964 году. Он занимал пост мэра Нью-Йорка в 2002 — 2013 годах. В январе 2014 года он стал спецпосланником ООН по вопросам городов и изменениям климата.

