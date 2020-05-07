ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море

Фото: USNavy / Twitter

В Сети появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море, состоящей из трех эсминцев ВМС США — «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» — и одного британского фрегата «Кент», а также американского корабля снабжения «Сапплай». Снимки опубликованы в Twitter-аккаунте ВМС США.

Как отмечается в сообщении ВМС США, в учениях в Баренцевом море принимают участие корабль Королевского военно-морского флота Великобритании «Кент» и корабли американских ВМС — эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и корабль снабжения «Сапплай».

4 мая силы Северного флота России начали отслеживать действия эскадры, после того как она зашла в акваторию Баренцева моря. Эти военные суда входят в корабельную ударную группу объединенных военно-морских сил НАТО.