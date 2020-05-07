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ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море

Фото: USNavy / Twitter
Фото: USNavy / Twitter

В Сети появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море, состоящей из трех эсминцев ВМС США — «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» — и одного британского фрегата «Кент», а также американского корабля снабжения «Сапплай». Снимки опубликованы в Twitter-аккаунте ВМС США.

Как отмечается в сообщении ВМС США, в учениях в Баренцевом море принимают участие корабль Королевского военно-морского флота Великобритании «Кент» и корабли американских ВМС — эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и корабль снабжения «Сапплай».

Северный флот начал отслеживать действия кораблей НАТО в Баренцевом море
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Эсминец &laquo;Дональд Кук&raquo;

4 мая силы Северного флота России начали отслеживать действия эскадры, после того как она зашла в акваторию Баренцева моря. Эти военные суда входят в корабельную ударную группу объединенных военно-морских сил НАТО.

Шестой флот США указал, что корабли находятся в Баренцевом море на учениях и проводят совместную операцию по обеспечению безопасности на море в сложных условиях. Американская сторона уточнила, что заранее уведомила Россию о своих действиях.

Теги: США, ВМС США, Баренцево море
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