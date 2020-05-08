В МИДе заявили о недоумении из-за решения КС Молдавии по кредитам

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Решение Конституционного суда Молдавии, признавшего кредитное соглашение с Россией неконституционным, вызывает недоумение и сожаление, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Недоумение — потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала», — сказал Руденко. Он добавил, что с ноября 2019 года переговоры по соглашению велись открыто и освещались молдавскими СМИ. Руденко отметил, что на том этапе «никто не ставил вопрос о конституционности переговоров».

«Сожаление вызывает политизированное отношение к российскому кредиту», — добавил замминистра. Он предложил сравнить условия займов, которые Кишинев получает от России и от других стран и организаций. «Наше желание помочь близкой нам Молдавии является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом» — резюмировал Руденко.

Он отметил, что некоторые молдавские политики ставят свои политические амбиции выше потребностей граждан собственной страны. По словам Руденко, здесь, вероятно, не обошлось «без подсказки извне».