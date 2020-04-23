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Конституционный суд Молдавии приостановил соглашение о займе у России

Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, предусматривающего получение страной кредита от России в размере €200 млн. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

«Конституционный суд удовлетворил просьбу депутата парламента Молдавии Сергея Сырбу и приостановил вступление в силу закона № 57 от 23 апреля 2020 года о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Молдавии о предоставлении правительству Молдавии государственного финансового займа», — говорится в сообщении.

Соглашение опротестовал Сергей Сырбу — депутат от фракции Демократической партии Молдовы, обвиняемый в коррупции в особо крупных размерах.

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Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала
NTV Moldova заявил, что блокирование соглашения о кредите от России негативно скажется на экономике Молдавии.

«Если представить, что это соглашение с Россией будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты», — сказал Додон (цитата по ТАСС).

Как говорил Додон в феврале, Москва согласилась дать Кишиневу кредит на инфраструктурные проекты. По его словам, первый транш кредита составит $200 млн. Как отмечал молдавский президент, на эти средства планируется отремонтировать 340 км дорог в Молдавии. Дорожные работы, как говорил глава государства, планируется начать в мае текущего года.

Теги: Молдавия, Конституционный суд, кредит
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