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Пандемия коронавируса ,  
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Организаторы заявили о запрете проводить «Бессмертный полк» в Минске

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Минские власти не разрешили провести шествие «Бессмертного полка» из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на председателя оргкомитета по проведению акции Валерия Драко.

Как сообщил Драко, Мингорисполком рассмотрел заявление о проведении шествия и отказал в выдаче разрешения.

Драко заявил, что вместо шествия организаторы решили в 11:00 возложить цветы на площади Побед, а затем провести небольшой автопробег по Минску: «Активисты «Бессмертного полка» проедут по проспектам в течение двух часов. На этом все».

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Издание TUT.BY приводит ответ Мингорисполкома организаторам шествия. В нем говорится, что власти города рекомендуют воздержаться от массового мероприятия «в целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19».

Власти города также отметили, что в России в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса.

РБК направил запрос в Минскгорисполком.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в столице республики не будут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за ситуации с коронавирусом. Белорусский лидер сообщил журналистам, что пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.

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Источник: JHU
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Теги: «Бессмертный полк», Белоруссия, День Победы
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