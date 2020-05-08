Организаторы заявили о запрете проводить «Бессмертный полк» в Минске

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Минские власти не разрешили провести шествие «Бессмертного полка» из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на председателя оргкомитета по проведению акции Валерия Драко.

Как сообщил Драко, Мингорисполком рассмотрел заявление о проведении шествия и отказал в выдаче разрешения.

Драко заявил, что вместо шествия организаторы решили в 11:00 возложить цветы на площади Побед, а затем провести небольшой автопробег по Минску: «Активисты «Бессмертного полка» проедут по проспектам в течение двух часов. На этом все».

Издание TUT.BY приводит ответ Мингорисполкома организаторам шествия. В нем говорится, что власти города рекомендуют воздержаться от массового мероприятия «в целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19».