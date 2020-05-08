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Джонсон пригласил Путина на виртуальный саммит по вакцине против COVID-19

Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина на виртуальный саммит по вопросу о вакцине против коронавируса, сообщает The Telegraph со ссылкой на пресс-службу Даунинг-стрит.

«Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие в глобальном саммите по вакцине, который Великобритания проведет в виртуальном формате в июне, чтобы укрепить системы здравоохранения и бороться с коронавирусом в самых бедных странах мира», — отметили в пресс-службе.

Предыдущий глобальный саммит по безопасности вакцин состоялся в Женеве в декабре 2019 года.

Как ранее сообщили в Кремле, во время беседы Джонсон и Путин выразили взаимную готовность к налаживанию российско-британских отношений и поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы над нацизмом.

Российский лидер и британский премьер-министр отметили, что боевое содружество СССР и Великобритании в годы Второй мировой войны напоминает о важности совместных усилий в борьбе с новыми угрозами, в том числе с пандемией коронавируса.
 

Теги: Борис Джонсон, Владимир Путин, коронавирус
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