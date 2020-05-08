ГИБДД опровергла введение обязательного использования видеорегистраторов

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Появившаяся в Сети информация, что видеорегистраторы в автомобилях станут обязательными, не соответствует действительности, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

«Требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются», — отметили в ГИБДД. Там подтвердили, что отсутствие этой аппаратуры не повлечет для автовладельцев каких-либо санкций.

Автор распространившейся в Интернете публикации ссылался на заявление руководства Госавтоинспекции, он также назвал сумму штрафа, которому якобы подвергнутся автовладельцы в случае отсутствия видеорегистраторов.

«Материал содержал скрытую рекламу виртуальной торговой точки и определенного вида товаров — автомобильных видеорегистраторов», — отметили в ГИБДД. В тексте было приведено описание конкретного товара и давалась ссылка на интернет-магазин. В ведомстве не уточнили, кто первый распространил эту информацию.