В Великобритании от коронавируса умерли более 15 тыс. человек

Фото: Lee Smith / Reuters

Число жертв от коронавируса в Великобритании превысило 15 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Соединенного Королевства по состоянию на 18 апреля.

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране скончались 888 пациентов. Таким образом, общее число погибших достигло 15 644 человек. Анализы на наличие коронавируса сдали 357 023 человека. Тесты показали положительный результат у 114 217 человек.

На фоне пандемии коронавируса в Великобритании запретили собираться на улице более чем по двое. Помимо этого в стране закрыли все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы. Жителям предписано не выходить из домов, за исключением отдельных случаев.

16 апреля Доминик Рааб, временно замещающий премьер-министра Бориса Джонсона, который перенес госпитализацию из-за коронавируса, продлил на три недели действие карантина, введенного в стране в марте.

На фоне пандемии королева Великобритании Елизавета II попросила отменить проведение салюта в честь своего 94-го дня рождения.