Прокуратура проверит данные о нарушениях в госпитале в «Ленэкспо»

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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации СМИ о нарушениях в госпитале в «Ленэкспо», развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

7 мая жительница Санкт-Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что попала в больницу с двусторонней пневмонией. Ее первый тест на коронавирус оказался отрицательным, однако ее направили ждать результатов повторного анализа в обсервацию в «Ленэкспо».

По словам девушки, в госпитале люди с отрицательными тестами лежали вместе с заболевшими коронавирусом «в непроветриваемом ангаре, с подвальной вонью, с общими для всех туалетами и душевыми». Также петербурженка утверждала, что в выставочном комплексе находились психически нездоровые люди, которых перевели туда из стационаров из-за карантина.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что в «Ленэкспо» действительно содержатся пациенты с подтвержденной и неподтвержденной коронавирусной инфекцией. «Все больные с пневмониями рассматриваются как COVID-положительные в силу того, что лабораторные тесты не обладают стопроцентной чувствительностью. Диагноз зачастую ставится по данным компьютерной томографии и оцениваемой врачами клинической картине», — отметили в ведомстве.