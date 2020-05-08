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Пандемия коронавируса ,  
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Прокуратура проверит данные о нарушениях в госпитале в «Ленэкспо»

Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации СМИ о нарушениях в госпитале в «Ленэкспо», развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

7 мая жительница Санкт-Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что попала в больницу с двусторонней пневмонией. Ее первый тест на коронавирус оказался отрицательным, однако ее направили ждать результатов повторного анализа в обсервацию в «Ленэкспо».

По словам девушки, в госпитале люди с отрицательными тестами лежали вместе с заболевшими коронавирусом «в непроветриваемом ангаре, с подвальной вонью, с общими для всех туалетами и душевыми». Также петербурженка утверждала, что в выставочном комплексе находились психически нездоровые люди, которых перевели туда из стационаров из-за карантина.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что в «Ленэкспо» действительно содержатся пациенты с подтвержденной и неподтвержденной коронавирусной инфекцией. «Все больные с пневмониями рассматриваются как COVID-положительные в силу того, что лабораторные тесты не обладают стопроцентной чувствительностью. Диагноз зачастую ставится по данным компьютерной томографии и оцениваемой врачами клинической картине», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе комитета отметили, что «условия размещения отличаются от гостиничных или санаторных». При этом, по их словам, у пациентов есть спальное место, они обеспечены питанием и круглосуточным медицинским наблюдением.

Как «Ленэкспо» перестраивается под временный госпиталь. Фоторепортаж
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В ведомстве также опровергли информацию о том, что в госпитале содержатся психически нездоровые люди. Для таких пациентов развернут отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 им. Скворцова-Степанова, сообщили там.

Временный госпиталь для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в выставочном комплексе «Ленэкспо» открылся 3 мая, сообщали в администрации Санкт-Петербурга.

По данным на 8 мая, в Санкт-Петербурге выявлено 6565 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз подтвердился у 375 человек, говорится в сообщении на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пандемия, карантин, госпиталь, больница, Санкт-Петербург, Ленэкспо ..., новости РБК
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