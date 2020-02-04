В РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) проанализировала традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга», и пришла к выводу, что РПЦ должна отказаться от освящения некоторых видов оружия. Проект документа опубликован на сайте РПЦ.

Как говорится в сообщении, защита Отечества с оружием в руках благословляется церковью, а сам этот момент нашел отражение в священных канонах. Например, как минимум с XII века в русской истории известен чин «опоясывания мечем» юного княжича, что символизирует его готовность «нести воинское служение и участвовать в обороне своих земель». Кроме того, церковь традиционно благословляла личное оружие князей как символ их статуса и готовности нести свое служение.

Однако комиссия пришла к выводу, что нужно исключить из пастырской практики традицию освящать любые разновидности оружия, использование которого «может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения».

Этот ритуал не отражен в традиции православной церкви и не соответствует содержанию «Чина благословения воинских оружий», говорится в документе.