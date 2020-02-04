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В РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) проанализировала традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга», и пришла к выводу, что РПЦ должна отказаться от освящения некоторых видов оружия. Проект документа опубликован на сайте РПЦ.

Как говорится в сообщении, защита Отечества с оружием в руках благословляется церковью, а сам этот момент нашел отражение в священных канонах. Например, как минимум с XII века в русской истории известен чин «опоясывания мечем» юного княжича, что символизирует его готовность «нести воинское служение и участвовать в обороне своих земель». Кроме того, церковь традиционно благословляла личное оружие князей как символ их статуса и готовности нести свое служение.

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Однако комиссия пришла к выводу, что нужно исключить из пастырской практики традицию освящать любые разновидности оружия, использование которого «может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения».

Этот ритуал не отражен в традиции православной церкви и не соответствует содержанию «Чина благословения воинских оружий», говорится в документе.

Уместным РПЦ по-прежнему считает благословение средств передвижения по суше, воде и по воздуху, которые используют военные, так как в этом случае речь идет «не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о охранении жизни воинов».

Также в документе говорится, что «устойчивой церковной практикой» является молитва о воинах, а также «благословение воина на несение ратной службы».

Проект документа, разработанного комиссией, направляется в епархии РПЦ для получения отзывов. В дискуссии могут участвовать все желающие. Сбор отзывов продлится до 1 июня.

Межсоборное присутствие — совещательный орган РПЦ, который содействует высшей церковной власти в подготовке решений по вопросам внутренней жизни и внешней деятельности церкви.

Теги: РПЦ, оружие, молитва
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