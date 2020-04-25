Лукашенко допустил обновление Конституции Белоруссии в ближайшие пять лет

Александр Лукашенко (Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press)

Новая Конституция Белоруссии может быть принята в ближайшие пять лет, заявил журналистам президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает «БелТА».

«Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию», — сказал Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что предстоящие в 2020 году выборы пройдут в соответствии действующим основным законом. «Можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал», — отметил он.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа, точная дата еще не определена. Ранее Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.