Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Мишустин утвердил предварительный список перепрофилируемых медорганизаций Общество, 16:16 Кудрин посоветовал не скупиться с тратами из ФНБ в связи с кризисом Экономика, 16:04 Отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали Спорт, 16:02 Кабмин внес в Госдуму проект о запрете блокировать счета без объяснения Финансы, 15:59 ВС поддержал позицию Центробанка о выплате по кредитам в нерабочий месяц Финансы, 15:58 Тренер сообщил о самоизоляции фигуристки Медведевой в Японии Спорт, 15:52 Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций Общество, 15:49 СК начал проверку после беспорядков в исправительной колонии в Уфе Общество, 15:43 Лукашенко допустил обновление Конституции Белоруссии в ближайшие пять лет Политика, 15:32 Росздравнадзор проверит клинику после смерти пациентки во время аборта Общество, 15:03 Певца Максима Леонидова задержали во время прогулки в парке Общество, 15:00 Когда лучше покупать жилье в кризисном 2020 году: что важно знать Quote, 14:42 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля Общество, 14:40 Сын сообщил о состоянии хоккеиста Мальцева после операции Спорт, 14:33
Новости без коронавируса ,  
0 

Лукашенко допустил обновление Конституции Белоруссии в ближайшие пять лет

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press)

Новая Конституция Белоруссии может быть принята в ближайшие пять лет, заявил журналистам президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает «БелТА».

«Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию», — сказал Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что предстоящие в 2020 году выборы пройдут в соответствии действующим основным законом. «Можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал», — отметил он.

Лукашенко заявил о планах баллотироваться на следующих выборах президента
Политика

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа, точная дата еще не определена. Ранее Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

В ноябре 2019 года глава государства сообщил, что изменения в Конституцию Белоруссии не будут вноситься перед президентскими выборами. Он также обозначил этапы внесения этих изменений: сбор предложений по новым элементам документа, написание нового проекта Конституции и обсуждение с общественностью.

Теги: Александр Лукашенко, Конституция, Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко посадил сосны в пострадавшем от чернобыльской аварии районе
Политика
Лукашенко пригрозил из Бобруйска попрятавшимся в Москве Telegram-каналам
Общество
Лукашенко заявил об отказе России поставлять гречку в Белоруссию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter