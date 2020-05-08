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В Совфеде ответили на появление кораблей НАТО в Баренцевом море

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Проведение учений в Баренцевом море у берегов России в условиях пандемии подчеркивает «бессмысленность» Североатлантического альянса, считает сенатор Алексей Пушков.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделия — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море
Политика
Фото: USNavy / Twitter

О том, что американские эсминцы совместно с британским фрегатом 4 мая зашли в Баренцево море, Шестой флот США сообщил на своем сайте. В заявлении пресс-службы сказано, что военные корабли проводят совместную операцию по обеспечению безопасности на море в сложных условиях в Баренцевом море за полярным кругом. В акватории действуют корабль Королевского военно-морского флота Великобритании «Кент» и корабли американских ВМС — эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и корабль снабжения «Сапплай». Отслеживать корабли НАТО в Баренцевом море начал российский Северный флот.

Теги: Баренцево море, НАТО, Алексей Пушков
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