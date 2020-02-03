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В Минобороны назвали срок готовности С-500 к поставке в войска

Алексей Криворучко  (Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости)

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 будет готов к поставке в войска уже в 2020 году. Об этом говорится в статье «Путь в новое десятилетие» заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, опубликованной журналом «Радиоэлектронные технологии», который выпускает концерн КРЭТ.

В своей статье замминистра отметил, что уже в 2019 году войска ПВО-ПРО провели испытания комплекса С-500 «Прометей», в ходе которых проводились пуски «новых ракет, не имеющих аналогов в мире».

«Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», — отметил Криворучко.

В конце декабря прошлого года замминистра в интервью газете «Красная звезда» говорил, что начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500 намечено на 2020-й, а первый серийный образец «запланирован к поставке в 2025 году».

В июне 2019 года глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов говорил, что комплексы С-500 «Прометей» «уже начинают изготавливаться» и поступят на вооружение после завершения испытаний. Затем в сентябре в интервью РБК он сказал, что серийный выпуск С-500 может быть начат «через год».

Комплекс С-500 предназначен для борьбы с воздушными целями всех типов, в том числе с баллистическими ракетами за пределами атмосферы.

Теги: С-500, Минобороны, Алексей Криворучко
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