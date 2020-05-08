Российские военные завершили дезинфекцию еще в одном итальянском городе

Военные специалисты из России завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих к ним территорий в итальянской провинции Брешиа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«7 мая специалисты Минобороны России совместно итальянскими коллегами совершили 60-километровый марш из Бергамо в Брешиа, где провели дезинфекцию пансионатов», — говорится в сообщении.

За время гуманитарной миссии в Италии российские специалисты из войск РХБЗ полностью продезинфицировали 120 зданий в 93 населенных пунктах.

«Обработано более 1,2 млн кв. м внутренних помещений и более 500 тыс. кв. м дорог», — уточнили в Минобороны.

Российские военные специалисты и вирусологи прибыли в Италию 22 марта для помощи в борьбе с распространением коронавируса в наиболее пострадавшей от эпидемии провинции Ломбардия.

В столице провинции Бергамо с апреля был развернут полевой госпиталь, где российские врачебно-сестринские группы начали лечить больных с COVID-19.

В конце апреля еще три итальянские провинции — Пьемонт, Апулия и Фриули — Венеция-Джулия — запросили у российских специалистов помощь в сдерживании коронавирусной инфекции.

По данным итальянского Минздрава, на 7 мая в стране COVID-19 выявили у 215,8 тыс. человек. Более 96 тыс. заболевших вылечились, почти 30 тыс. пациентов умерли.