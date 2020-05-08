В Приморье число пациентов с COVID-19 приблизилось к 800

За последние сутки в Приморском крае лабораторно подтвердились 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 был поставлен 763 пациентам. По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, темп прироста заболевших остается высоким — 4,9%.

У всех новых инфицированных заражение произошло через родственников или коллег по работе. У 19 человек болезнь протекает без симптомов. Самой молодой новой пациентке 28 лет. Возраст самой старшей из них — 79 лет.

В Минздраве региона отметили, что среди заболевших COVID-19 преимущественно женщины. По словам губернатора Олега Кожемяки, Приморский край занимает второе место на Дальнем Востоке по числу заболевших.