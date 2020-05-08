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Пандемия коронавируса ,  
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В Приморье число пациентов с COVID-19 приблизилось к 800

За последние сутки в Приморском крае лабораторно подтвердились 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 был поставлен 763 пациентам. По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, темп прироста заболевших остается высоким — 4,9%.

У всех новых инфицированных заражение произошло через родственников или коллег по работе. У 19 человек болезнь протекает без симптомов. Самой молодой новой пациентке 28 лет. Возраст самой старшей из них — 79 лет.

Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за роста больных COVID-19
Общество
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Минздраве региона отметили, что среди заболевших COVID-19 преимущественно женщины. По словам губернатора Олега Кожемяки, Приморский край занимает второе место на Дальнем Востоке по числу заболевших.

С 30 мая власти Приморья ввели масочный режим. Средства защиты дыхательных путей необходимо надевать в общественном транспорте, магазинах, аптеках.

С 8 мая региональные власти ввели запрет на въезд и выезд из Находки — третьего по величине города края. Решение было принято местным оперативным штабом из-за высокого роста заразившихся коронавирусом.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
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<500
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<1000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Приморский край, коронавирус
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