Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Соединенные Штаты будут продолжать создавать издержи для России, в том числе посредством санкций, до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В Вашингтоне высоко оценили дипломатию Киева в условиях «продолжающейся агрессии России». Госсекретарь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Помпео осудил «действия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19» для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и препятствования работе гуманитарных организаций в Донбассе.

Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи. Первой из них является удержание крымского вопроса в мировой повестке. Вторая задача — обеспечить эффективность антироссийских санкций. В рамках третьей задачи на Москву надо продолжать международное давление с помощью других инструментов.