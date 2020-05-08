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Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Соединенные Штаты будут продолжать создавать издержи для России, в том числе посредством санкций, до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В Вашингтоне высоко оценили дипломатию Киева в условиях «продолжающейся агрессии России». Госсекретарь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Помпео осудил «действия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19» для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и препятствования работе гуманитарных организаций в Донбассе.

Глава МИД Украины назвал три тактических задачи в деле возвращения Крыма
Политика
Дмитрий Кулеба

Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи. Первой из них является удержание крымского вопроса в мировой повестке. Вторая задача — обеспечить эффективность антироссийских санкций. В рамках третьей задачи на Москву надо продолжать международное давление с помощью других инструментов.

Министр выразил уверенность, что в конечном итоге полуостров вернется в состав Украины. «Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — пояснил Кулеба.

Трамп предложил сделать послом на Украине экс-военного атташе в России
Политика
Кейт Дейтон

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение. Международное сообщество не признало регион российским, США, и ЕС ввели экономические санкции против Москвы. Украина считает Крым «временно оккупированной территорией». Кремль неоднократно заявлял, что присоединение полуострова было волеизъявлением его граждан, и крымский вопрос закрыт.

Теги: Майк Помпео, Украина, Россия, США
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