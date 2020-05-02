Трамп предложил сделать послом на Украине экс-военного атташе в России

Кейт Дейтон (Фото: wikipedia.org)

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Дейтон с 2010 года является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Эта организация была основана в 1993 году. Ее миссия заключается в создании стабильной обстановки в сфере безопасности путем продвижения демократических институтов и отношений, в активном содействии, а также мирном сотрудничестве в сфере безопасности и укреплении прочного партнерства между странами Северной Америки, Европы и Евразии. Ныне центр базируется в Германии на американской военной базе в городе Гармиш-Партенкирхен.

За свою карьеру Дейтон служил военным атташе в посольстве в России. Владеет русским и немецкими языками.

Должность посла США на Украине вакантна с мая 2019 года после отзыва в Вашингтон предыдущего посла — Мари Йованович, занимавшей этот пост с августа 2016 года. В октябре 2019 года Йованович на закрытых слушаниях перед комиссией конгресса объяснила свой отъезд из Киева давлением со стороны Трампа, а также безосновательными обвинениями со стороны его адвоката Руди Джулиани и его ближайшего окружения.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в США бывшего представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству) Владимира Ельченко.