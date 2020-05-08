КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным

Конституционный суд Молдавии признал соглашение о получении кредита от России в €200 млн неконституционным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Неконституционными признаны соглашение между правительствами двух стран о предоставлении Молдавии государственного финансового займа, постановление правительства Молдавии от 13 марта о начале переговоров по выдаче кредита, а также документ о ратификации этого постановления.

«Решение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу с даты его принятия», — говорится на сайте КС Молдавии.

23 апреля суд приостановил действие соглашения о российском кредите после протеста депутата Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу, которого обвиняют в коррупции в особо крупных размерах.