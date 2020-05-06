Больше половины французов потолстели во время карантина

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Во время домашнего карантина, введенной из-за эпидемии коронавируса, 57% жителей Франции набрали в весе. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на исследование института изучения общественного мнения Ifop.

Каждый житель страны во время карантина набрал в среднем по 2,5 кг. Дополнительный вес вызван как отсутствием физических нагрузок у вынужденных находиться дома людей, так и перееданием во время простоя на работе, стресса.

«Увеличение веса не является проблемой само по себе и было предсказуемым на фоне стресса и ограниченных затрат энергии. Больше времени дома означает больше времени, потраченного на приготовление пищи, и больше возможностей перекусить», — заявил изданию эксперт Квентин Молинье.

При этом 29% опрошенных экспертами французов сообщили, что, наоборот, сбросили вес.

Исследование Ifop также показало, что во время карантина у людей появились новые вредные привычки: 42% опрошенных признались, что стали чаще, чем обычно, принимать аперитив, пятая часть начали больше есть шоколад.

Больше всего «округлились» женщины парижской агломерации и мужчины сельских коммун. «Это увеличение веса особенно повлияло на французов, живущих в многодетных семьях. Таким образом, из тех, кто оказался на карантине с более чем четырьмя людьми, 64% набрали вес против только 53% тех, кто потолстел в одиночестве», — рассказал Франсуа Краус, директор отдела политики и новостей Ifop.

Ранее в мае кандидат медицинских наук, врач-терапевт Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Екатерина Бурляева посоветовала во время самоизоляции не садиться на диету, основанную на голодании. Такие диеты понизят иммунитет и увеличат риски заражения коронавирусом.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам во время карантина питаться меньшими порциями, но чаще. При этом из рациона лучше убрать высококалорийную, жирную пищу, мучное и сладости. Вместо этого следует питаться свежими овощами, фруктами, употреблять низкокалорийное мясо и птицу.