Собянин разрешил школьникам две недели не посещать онлайн-занятия

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

С 18 по 31 мая для школьников Москвы, кроме выпускных классов, введено свободное посещение дистанционных занятий. Об этом сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«С 18 до 31 мая для школьников 1–8 и 10 классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций)», — говорится в сообщении мэра. Он уточнил, что на этот период отменяются домашние задания и проставление оценок.

Учащиеся 9 и 11 классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая. Минпросвещения позже объявит согласованные сроки и формат проведения их экзаменов.

Малые дежурные группы в начальной школе также продолжат работать до 31 мая.