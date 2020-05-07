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Собянин разрешил школьникам две недели не посещать онлайн-занятия

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

С 18 по 31 мая для школьников Москвы, кроме выпускных классов, введено свободное посещение дистанционных занятий. Об этом сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«С 18 до 31 мая для школьников 1–8 и 10 классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций)», — говорится в сообщении мэра. Он уточнил, что на этот период отменяются домашние задания и проставление оценок.

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Учащиеся 9 и 11 классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая. Минпросвещения позже объявит согласованные сроки и формат проведения их экзаменов.

Малые дежурные группы в начальной школе также продолжат работать до 31 мая.

Ранее Собянин указал приостановить дистанционное обучение в столице в период с 1 по 11 мая. Решение касается государственных школ, колледжей, спортивных школ и учреждений дополнительного образования.

Теги: Сергей Собянин, коронавирус, онлайн-обучение
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