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Генпрокуратура исключила блокировку Vademecum из-за экстремизма

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Статья Vademecum, из-за которой Роскомнадзор заблокировал сайт журнала, не содержала призывов к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, сообщили РБК в Генпрокуратуре. Ранее редакция заявляла, что требование удалить статью из-за «призывов к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности» было оскорбительным.

«В соответствующем акте прокурорского реагирования такая информация отсутствует», — отметили в ведомстве.

22 апреля Vademecum опубликовал статью под заголовком «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по скорой». В ней сообщалось, что, если пациент с коронавирусной инфекцией обратился в медучреждение самостоятельно, а не был доставлен туда бригадой скорой или неотложной медицинской помощи, фонд ОМС не будет выплачивать компенсацию за его лечение.

В пресс-службе уточнили, что Генпрокуратура обратилась к регулятору с просьбой ограничить доступ к недостоверной информации на сайте Vademecum после того, как департамент здравоохранения опубликовал опровержение сведений, содержащихся в статье издания.

«С учетом позиции уполномоченного органа Москвы в сфере здравоохранения Генеральная прокуратура Российской Федерации 27 апреля направила требование в Роскомнадзор об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Ранее редакция Vademecum называла требование прокуратуры заблокировать статью проявлением цензуры, нарушением Конституции и закона «О СМИ». «Заявление чиновников о том, что представленная нами информация является заведомой ложью и содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности»... мы воспринимаем как прямое оскорбление коллектива нашего издания», — говорилось в открытом письме, опубликованном на сайте издания.

28 апреля ресурс был заблокирован. На следующий день, после удаления спорной статьи, Роскомнадзор возобновил доступ к сайту.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пандемия, карантин, Роскомнадзор, блокировка, Генпрокуратура ..., новости РБК
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