Число выписанных после COVID в Москве превысило число госпитализированных

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выписали больше пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом, чем госпитализировали с тем же диагнозом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

«В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне, сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история», — сказал он.

Тем не менее, по словам Собянина, пока распространение коронавируса в Москве остановить не удалось. Мэр отметил, что городские власти рассматривают различные сценарии развития эпидемии, в том числе тот, при котором ослабление введенных ранее ограничений может привести одновременно к росту заболеваемости и росту числа госпитализаций.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки в столице вылечились еще 769 пациентов, которые ранее заразились коронавирусом. Всего в Москве выздоровели 9227 заболевших.