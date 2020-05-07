Проценко назвал число пациентов Коммунарки в тяжелом состоянии

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В инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией, более половины пациентов в тяжелом состоянии. Такие данные опубликовал в Facebook главврач медицинского учреждения Денис Проценко.

Всего в стационаре больницы лежат 419 человек. Из них 60% в тяжелом состоянии, 33% в состоянии средней степени тяжести. Еще 7% заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. У всех пациентов диагностирована внебольничная пневмония. Результаты анализов 60% больных подтвердили заражения коронавирусом.

Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко указал, что с внебольничной пневмонией в медучреждении госпитализированы 1267 человек. Из них у 942 пациентов подтвердили коронавирус. 66 заболевших находятся на ИВЛ. За сутки в больницу поступили 163 новых пациента, выписали 209 человек.

В Москве за последние сутки нашли, по данным столичного оперативного штаба, 6703 заболевших COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 177 160 заболевших в 85 регионах.