Вильфанд предупредил о грозах и аномально теплой погоде в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Температура воздуха в Москве 3 мая будет значительно превышать климатическую норму и поднимется до 25 градусов, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас циркуляция такова, что на Москву поступает очень теплый воздух с юга. Ночь сегодня была теплая, температура достигала 10 градусов. В ближайшие дни ночи будут еще теплее, даже 11-13 градусов. Сегодня температура поднимется до 25 градусов — это средняя температура середины июля. То есть мы на один день окажемся в июле», — рассказал он.

Метеоролог отметил, что во все дни майских праздников ожидаются грозы «Условия показывают возможность грозы. Причем это не гроза при хорошо выраженном фронте. Это грозовые явления, которые будут не повсеместно, очень непродолжительные. Эти грозы будут полностью соответствовать стихотворению Тютчева «Люблю грозу в начале мая», — сказал он.

Вильфанд добавил, что с 4 мая температура будет опускаться, но по-прежнему останется выше климатической нормы. «С завтрашнего дня в очередной раз меняется циркуляция. Сегодня мы находимся в июле, то с завтрашнего дня — в июньской погоде. Дневные температуры будут около 20-градусной отметки. Примерно с 7 мая произойдет понижение температурного фона, но все равно температура будет выше нормы на 1-2 градуса», — заключил он.



Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о потеплении в столице в период с 3 по 5 мая. Синоптик предупредил о том, что ни на постоянно теплую, ни на постоянно холодную погоду рассчитывать не стоит, так как погода стабилизируется не скоро.