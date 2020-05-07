Вывозной рейс из Шанхая прибыл в Санкт-Петербург

Вывозной авиарейс из Шанхая с российскими гражданами прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Как сообщает «РИА Новости», на боту самолета 128 человек. Из них 20 пассажиров являются жителями Петербурга и Ленинградской области. Они покинули самолет в Пулково, а остальные отправились в Москву.

В аэропорту медики осмотрели пассажиров и взяли тесты на коронавирус. Багаж прилетевших должны продезинфицировать. Домой туристы отправились на автобусах в сопровождении машин ГИБДД.

Россия прекратила международное пассажирское авиасообщение с 27 марта. Исключение сделано лишь для вывозных рейсов. Их расписание формируют на основе заявок россиян.

Вечером в среду Минкомсвязь опубликовала график таких рейсов с 10 по 15 мая. В эти дни россиян планируется вывезти из Индонезии, Вьетнама, Молдавии, Сейшел, Таиланда, Индии, Испании, США и Турции.