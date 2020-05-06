Партнер Босова назвал его «амбициозным бизнесменом из 90-х»

Максим Барский (Фото: sibanthracite.ru)

Российский миллиардер Дмитрий Босов, который найден мертвым 6 мая, был амбициозным бизнесменом, искавшим подходящие его уровню задачи. Такое мнение о покойном высказал РБК его партнер, член совета директоров и экс-гендиректор «Сибантрацита» Максим Барский.

Барский рассказал, что познакомился с Босовым на проекте «Ситилайн». «Стоял вопрос о моих полномочиях. Какие-то акционеры были против, какие-то — за. А Босов выдал мне полный карт-бланш (Барский стал управляющим «Ситилайна». — РБК)», — рассказал предприниматель.

По его словам, знакомство с Босовым стало для него путевкой в бизнес. Вторым совместным их проектом стала нефтяная компания West Siberian Resources, которая в 2008 году слилась с НК «Альянс», в результате чего образовалась Alliance Oil. После этого Босов предложил Барскому заняться «Сибантрацитом».

«Это был человек 90-х, очень амбициозный бизнесмен, который искал задачи, соответствующие его уровню», — рассказал экс-гендиректор «Сибантрацита». По его словам, Босов был новатором, который не боялся взять на себя риски.