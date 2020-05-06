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В «Аллтеке» подтвердили смерть Босова

Дмитрий Босов
Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Группа «Аллтек», основанная российским миллиардером Дмитрием Босовым, подтвердила информацию о его смерти. «Сегодня в Москве трагически погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов. Друзья и коллектив группы «Сибантрацит» приносят свои соболезнования родным и близким Дмитрия», — говорится в сообщении.

В «Аллтеке» назвали Босова выдающимся бизнесменом, «смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом».

О том, что 52-летний Босов покончил с собой, РБК сообщили его знакомые ранее 6 мая. Его тело нашли в загородном доме в селе Усово Одинцовского округа Подмосковья.

Следователи нашли пистолет Glock на месте самоубийства миллиардера Босова
Общество
Дмитрий Босов

Как сообщили позже в Следственном комитете, на месте самоубийства был обнаружен пистолет Glock 19.

Босов был владельцем крупнейшей доли акций и главой совета директоров «Аллтека», которой принадлежит «Сибантрацит» — главный поставщик металлургического угля в России и мировой лидер по добыче и экспорту антрацита.

Forbes в рейтинге российских миллиардеров 2020 года ставил Босова на 86-е место. К 6 мая его состояние оценивалось в $1,1 млрд.

Теги: смерть, Дмитрий Босов, Аллтек
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Следователи нашли пистолет Glock на месте самоубийства миллиардера Босова
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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