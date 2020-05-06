Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 13:05
Экономическая активность в России из-за борьбы с COVID снизилась на треть Экономика, 19:36 Путин исключил Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию Политика, 19:30 9 причин задуматься об MBA в Европе сейчас РБК и Венский университет, 19:25 У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус Общество, 19:23 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:13 Путин наградил орденом Дружбы мэра норвежской коммуны Общество, 19:07 Ярославский «Локомотив» подписал контракт с олимпийским чемпионом Спорт, 19:01 Следователи нашли пистолет Glock на месте самоубийства миллиардера Босова Общество, 19:01 Торговля: онлайн навсегда или на время. Трансляция РБК и Центр поддержки экономики, 18:55 Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель Quote, 18:52 Какой сериал учит делать уборку по-японски РБК Стиль и ЦУМ, 18:49 Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны Экономика, 18:44 Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии Общество, 18:43 Baza сообщила о вызове двух сотрудников в полицию из-за видео задержания Общество, 18:42
Общество ,  
0 

Следователи нашли пистолет Glock на месте самоубийства миллиардера Босова

Дмитрий Босов
Дмитрий Босов (Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС)

На месте самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова в подмосковном селе Усово был обнаружен пистолет. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий.

«По предварительным данным, 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19», — рассказала Врадий.

По ее словам, по факту смерти 52-летнего мужчины организована проверка. «На месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — добавили в СК.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Общество
Дмитрий Босов

Ранее источники РБК сообщили, что Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Босов являлся главой совета директоров и владельцем акций группы «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит» — крупнейший в мире экспортер антрацита и главный производитель металлургического угля в России.

Forbes оценивал его состояние в $1,1 млрд. В рейтинге российских миллиардеров 2020 года Босов занимал 86-е место.

Теги: Дмитрий Босов, пистолет, новости РБК
Материалы по теме
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Общество
Босов уволил своего партнера из-за подозрений в хищениях
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter