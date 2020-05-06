Следователи нашли пистолет Glock на месте самоубийства миллиардера Босова

Дмитрий Босов (Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС)

На месте самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова в подмосковном селе Усово был обнаружен пистолет. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий.

«По предварительным данным, 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19», — рассказала Врадий.

По ее словам, по факту смерти 52-летнего мужчины организована проверка. «На месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — добавили в СК.

Ранее источники РБК сообщили, что Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.