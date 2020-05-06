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Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Об этом глава города Александр Беглов доложил во время совещания с президентом России, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Правительство Петербурга предложило освободить от налога на имущество в размере 50% компании, которые управляют гостиницами, торговыми центрами или санаториями. При этом площадь их объектов должна быть не менее 1000 кв. м. Компании, которые получат льготы, будут обязаны освободить арендаторов их имущества от арендной платы или снизить ее на время режима повышенной готовности.

В пакет новых мер входит понижение ставки налога по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей, обрабатывающих производств и инновационных предприятий. Организациям в сфере культуры власти собираются предоставить субсидии на компенсацию их затрат в период ограничительных мер.

Небольшие предприятия также получат дополнительные льготы. Правительство города готово ввести мораторий на штрафы и пени для малого и среднего бизнеса по теплоснабжению. Кроме того, планируется обеспечить малые и средние предприятия беззалоговыми займами в размере 50% НДФЛ, который они выплатили в прошлом году.