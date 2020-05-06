Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 13:05
Партнер Босова назвал его «амбициозным бизнесменом из 90-х» Общество, 22:41 Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя Общество, 22:33 Сборная России победила команду Дворковича на Кубке наций по шахматам Спорт, 22:32 Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса Бизнес, 22:26 За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды» Общество, 22:09 Больше половины французов потолстели во время карантина Общество, 21:53 Кокорин перевел 1 млн руб. на лечение больной девочки Спорт, 21:45 В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек Общество, 21:41 Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт Политика, 21:22 В Москве умер бывший председатель КГБ Эстонии Карл Кортелайнен Общество, 21:20 Самый дорогой футболист чемпионата Италии вылечился от COVID-19 Спорт, 21:17 Психологи дали советы о подготовке к выходу из самоизоляции Общество, 21:09 Путин поручил правительству увеличить наказание за лесные пожары Общество, 21:00 В «Аллтеке» подтвердили смерть Босова Общество, 20:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Об этом глава города Александр Беглов доложил во время совещания с президентом России, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Правительство Петербурга предложило освободить от налога на имущество в размере 50% компании, которые управляют гостиницами, торговыми центрами или санаториями. При этом площадь их объектов должна быть не менее 1000 кв. м. Компании, которые получат льготы, будут обязаны освободить арендаторов их имущества от арендной платы или снизить ее на время режима повышенной готовности.

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Общество
Александр Беглов

В пакет новых мер входит понижение ставки налога по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей, обрабатывающих производств и инновационных предприятий. Организациям в сфере культуры власти собираются предоставить субсидии на компенсацию их затрат в период ограничительных мер.

Небольшие предприятия также получат дополнительные льготы. Правительство города готово ввести мораторий на штрафы и пени для малого и среднего бизнеса по теплоснабжению. Кроме того, планируется обеспечить малые и средние предприятия беззалоговыми займами в размере 50% НДФЛ, который они выплатили в прошлом году.

Беглов попросил петербуржцев поделиться лишними ноутбуками со школьниками
Общество
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Фонд развития промышленности, согласно плану, докапитализируют на 1 млрд руб. Уточняется, что этот фонд в 2020 году сможет предоставить для проектов по перепрофилированию производства займы на сумму более 400 млн руб.

В сообщении администрации отмечается, что 89 компаний из Санкт-Петербурга входят в федеральный список системообразующих предприятий.

Ранее в Петербурге приняли первый пакет мер по поддержке пострадавшего бизнеса. В него вошли льготы по арендной плате для малого и среднего бизнеса в сфере культуры, гостиничных услуг, общественного питания, туризма
образования, просвещения, выставок, развлечений, физкультуры и спорта; отмена уплаты авансовых платежей в 2020 году по части налогов для малого и среднего предпринимательства.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Санкт-Петербург, Александр Беглов, коронавирус
Материалы по теме
Беглов сравнил с самострелом нарушение правил карантина
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться лишними ноутбуками со школьниками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter