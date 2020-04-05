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Беглов попросил петербуржцев поделиться лишними ноутбуками со школьниками

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга обратился к жителям города с просьбой помочь компьютерной техникой малообеспеченным семьям и школьникам, у которых нет собственных планшетов и ноутбуков. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Обращаюсь к каждому петербуржцу, — если в вашей семье есть невостребованный планшет или ноутбук с выходом в интернет, которым вы готовы поделиться, — сообщите об этом», — говорится в публикации.

Для связи губернатор попросил обращаться на горячую линию и указал телефон.

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Свою просьбу Беглов объяснил тем, что, несмотря на продление нерабочих дней в стране до 30 апреля, у школьников заканчиваются каникулы и они вернутся к учебе в понедельник, 6 апреля. Глава Петербурга напомнил, что дети будут обучаться дистанционно.

По словам Беглова, в городе насчитывается 507 тыс. школьников, из которых почти 17 тыс. не имеют дома компьютерной техники и выхода в интернет, с помощью которых можно изучать школьную программу, находясь дома. «Склады не располагают нужным количеством товара, а начать обучение нужно уже с понедельника», — пояснил губернатор.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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