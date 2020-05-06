Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя

Фото: banksy / Instagram

Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.

Картина выполнена в черно-белом цвете, предположительно мягким карандашом или углем. На ней изображен играющий ребенок, который одной рукой поднимает куклу-медсестру. Ее маска, развевающаяся накидка и поза напоминают образ героя комиксов, летящего на помощь. Единственная цветная деталь рисунка — красная эмблема креста на груди медсестры. Рядом с ребенком стоит мусорная корзина, куда он выбросил фигурки Бэтмена и Человека-паука.

Свою работу Бэнкси подписал словами Game Changer (тот, кто кардинально изменил ситуацию).

Как сообщает Би-би-си, картина появилась в больнице города Саутгемптон в Великобритании. Художник оставил вместе с ней послание сотрудникам больницы со словами благодарности за их работу и пожеланием, чтобы его рисунок «сделал это место ярче».