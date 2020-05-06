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Пандемия коронавируса ,  
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Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя

Фото: banksy / Instagram
Фото: banksy / Instagram

Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.

Картина выполнена в черно-белом цвете, предположительно мягким карандашом или углем. На ней изображен играющий ребенок, который одной рукой поднимает куклу-медсестру. Ее маска, развевающаяся накидка и поза напоминают образ героя комиксов, летящего на помощь. Единственная цветная деталь рисунка — красная эмблема креста на груди медсестры. Рядом с ребенком стоит мусорная корзина, куда он выбросил фигурки Бэтмена и Человека-паука.

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Фото: Lee Smith / Reuters

Свою работу Бэнкси подписал словами Game Changer (тот, кто кардинально изменил ситуацию).

Как сообщает Би-би-си, картина появилась в больнице города Саутгемптон в Великобритании. Художник оставил вместе с ней послание сотрудникам больницы со словами благодарности за их работу и пожеланием, чтобы его рисунок «сделал это место ярче».

Творение Бэнкси, до сих пор сохраняющего анонимность, пробудет в больнице до осени, после чего его продадут с аукциона. Выручку художник пообещал направить Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса
Общество
Фото: banksy / Instagram

В апреле Бэнкси показал на странице в Instagram картину, нарисованную во время вынужденной самоизоляции из-за коронавируса. Художник изобразил крыс, устроивших беспорядок в ванной, а также линии в ряд, перечеркнутые косой чертой, которые используют для отсчета пройденных дней. В подписи к рисунку говорится, что жена Бэнкси ненавидит, когда он работает из дома.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Бэнкси, Instagram
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