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Пандемия коронавируса ,  
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Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram свою новую работу, выполненную в ванной комнате.

«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — написал он. Художник нарисовал крыс, устроивших беспорядок в ванной.

https://www.instagram.com/p/B_Aqdh4Jd5x/

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка ранее не известного типа коронавируса. Впоследствии случаи заболевания зафиксировали во всех регионах КНР, всех европейских странах, Японии, Южной Корее, США, России и других государствах.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших в мире превысило 2 млн человек, свыше 133 тыс. человек умерли. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что коронавирусом заразились более 1,9 млн человек и свыше 123 тыс. скончались.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 апреля
Общество

В Великобритании число заразившихся коронавирусом составило 98 476 человек, более 12,8 тыс. умерли. Среди заболевших оказался премьер-министр страны Борис Джонсон которого выписали из больницы 12 апреля. Британские власти ввели в стране ограничения, жителям разрешили выходить на улицу только в крайних случаях.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Бэнкси, коронавирус, самоизоляция
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