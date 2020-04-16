Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram свою новую работу, выполненную в ванной комнате.

«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — написал он. Художник нарисовал крыс, устроивших беспорядок в ванной.

https://www.instagram.com/p/B_Aqdh4Jd5x/

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка ранее не известного типа коронавируса. Впоследствии случаи заболевания зафиксировали во всех регионах КНР, всех европейских странах, Японии, Южной Корее, США, России и других государствах.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших в мире превысило 2 млн человек, свыше 133 тыс. человек умерли. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что коронавирусом заразились более 1,9 млн человек и свыше 123 тыс. скончались.