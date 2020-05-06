Психологи дали советы о подготовке к выходу из самоизоляции

«Мы имеем довольно продолжительную реакцию гиподинамии. Это приводит к ослаблению всех систем, которые связаны с мышцами — опорно-двигательный аппарат и сердечно- сосудистая система. Это и изменение режима бодрствования и сна, что приводит к довольно серьезным изменениям в нервной системе», — считает психиатр.

У человека происходят перепады давления, нарушается пищеварение и появляется целый комплекс проблем, которые обозначаются как психосоматические. Ситуацию тут могут усугублять проблемы с питанием и алкоголем, обостряющиеся у многих во время самоизоляции.

«Человек запуган, он находится в тревоге, если человек тревожно-мнительный, то он сразу начинает заболевать, если человек склонен к рациональному мышлению, то он находится в растерянности», — заявил врач.

Важнейшим фактором стресса, по мнению врача, является и неопределенность у многих в отношении работы.

«Я общаюсь с клиентами, они звонят в бухгалтерию на своих рабочих местах, где им говорят, что ничего не знают, они звонят коллегам, которые делятся с ними аналогичными переживаниями. Это давит, эта неопределенность — основной фактор сейчас для всех. Если будет озвучен срок, хотя бы в днях и неделях, когда это все закончится, то станет проще выбираться», — заявил он.

«Соблюдайте режим в самом широком смысле слова. Если человек будет выходить из дома после долгого режима карантина, то возможен стресс, агрессия. Любая агрессия — это повышение тонуса организма. После длительной гиподинамии людям будет в принципе трудно двигаться, ходить, они будет быстро утомляться. Все системы организма надо запускать медленно, поэтапно», — заявил специалист.

Главное на выходе из карантина — избежать срывов, вызванных длительными ограничениями, считает Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, соучредитель Mental Health Center

«Я бы рекомендовала уже сейчас готовиться к привычной рутине, налаживать сон, возвращаться к физической активности. В общем делать надо то, что надо делать всегда, следить за конфликтами в семье, не эскалировать их, следить за личным пространством, границами. Боюсь, что сейчас у многих может быть срыв — отложенные тусовки, случайный секс у тех, кто пережил карантин в одиночестве», — заявил специалист.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По мнению эксперта, многие врачи ожидают роста количества психических заболеваний. «Мы все в неопределенности на этот счет, в основном эксперты сходятся на том, что выход из локдауна должен быть плавным, аккуратным. Нам всем надо приготовиться к жизни в «дивном новом мире», у нас будут меняться привычки, появится необходимость соблюдать социальную дистанцию, многое изменится», — заявила она.



6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова представила Владимиру Путину поэтапный план снятия ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса. На первом этапе гражданам разрешат заниматься спортом на улице, на втором будет возобновлена работа образовательных учреждений, на третьем — работа парков и заведений общественного питания.