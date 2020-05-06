В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

Вид на съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2». (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на департамент по развитию новых территорий столицы.

«Сегодня был закончен вывоз строительного мусора», — отметили в пресс-службе.

Московские власти уведомили владельца участка «ЕТК-инвест», где шли съемки «Дома-2», об изъятии земли в июле 2018 года. На месте съемочных павильонов, в соответствии с проектом властей, должна пройти дорога из Саларьево до деревни Марьино на юго-западе Москвы.

Для съемок шоу столичные власти выделили компании новый участок, который на 60% превышает площадь старого. Так, если предыдущий участок занимал 2,5 тыс. кв. м, то новый участок займет 4 тыс. кв. м.