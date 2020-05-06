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Политика ,  
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Эксперты оценили заявление главы Минюста Латвии о «донорстве» в годы СССР

Фото: Brian Bahr / Getty Images
Фото: Brian Bahr / Getty Images

Латвийская ССР не могла быть донором для СССР, поскольку без участия Советского Союза страна не совершила бы колоссальный рывок в развитии своего экономического потенциала. Об этом РБК заявил член Ассоциации историков Второй мировой войны им. профессора Ржешевского Дмитрий Суржик.

Ранее глава Минюста страны Янис Борданс заявил, что Латвия была донором Советского Союза, так как перечисляла почти половину своих доходов в общий бюджет СССР.

Суржик напомнил, что Латвия до 1917 года находилась в составе Российской империи, позже — Российской республики, а с 1918 до 1940 года была независимой республикой. По его словам, к 1940 году промышленный потенциал Латвии был слабее, чем в 1913 году. Инвестиции в развитие промышленности начались сразу же после вступления страны в состав СССР.

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Янис Борданс

«В 1940 году началась реконструкция вагоностроительного завода «Вайрогс», завода ВЭФ, Лиепайского металлургического завода и других. <...> Вагоностроительный завод уже в 1947 году приступил к выпуску новой моторвагонной секции для электропоездов. А к 1950 году объем производства завода превысил уровень производства 1940 года в 4,7 раза. На пустующих с 1914 года корпусах завода «Проводник» началось создание электромашиностроительного завода РЭЗ, который с 1946 года начал выпуск электрооборудования для электропоездов, выпускаемых вагоностроительным заводом», — заявил Суржик.

Историк подчеркнул, что за 20 лет независимого развития уровень экономического потенциала Латвии составлял от 0,7 до 0,9 уровня 1913 года. За 20 лет в составе СССР этот уровень вырос в 17,4 раза.

Научный сотрудник отдела экономической истории Института российской истории РАН Александр Дюков, в свою очередь, заметил, что Борданс не упомянул о дотациях, которые поступали в республику из общесоюзного бюджета.

«Бюджет союзных республик был, образно выражаясь, бассейном с двумя трубами: с одной стороны шли отчисления в советский бюджет, с другой — дотации из общесоюзного бюджета», — сказал историк.

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Он уточнил, что в результате масштабной программы дотаций со стороны СССР в 1950–1960 годы Латвия стала одним из самых промышленно развитых регионов Советского Союза.

Дюков обратил внимание, что в настоящее время в Латвии складывается противоположная картина: население республики прогрессивно уменьшается, конкурентоспособная промышленность также отсутствует. «Страна является не донором, а потребителем бюджета ЕС», — заключил он.

Теги: Латвия, СССР, донор, новости РБК
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