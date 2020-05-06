Эксперты оценили заявление главы Минюста Латвии о «донорстве» в годы СССР

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Латвийская ССР не могла быть донором для СССР, поскольку без участия Советского Союза страна не совершила бы колоссальный рывок в развитии своего экономического потенциала. Об этом РБК заявил член Ассоциации историков Второй мировой войны им. профессора Ржешевского Дмитрий Суржик.

Ранее глава Минюста страны Янис Борданс заявил, что Латвия была донором Советского Союза, так как перечисляла почти половину своих доходов в общий бюджет СССР.

Суржик напомнил, что Латвия до 1917 года находилась в составе Российской империи, позже — Российской республики, а с 1918 до 1940 года была независимой республикой. По его словам, к 1940 году промышленный потенциал Латвии был слабее, чем в 1913 году. Инвестиции в развитие промышленности начались сразу же после вступления страны в состав СССР.

«В 1940 году началась реконструкция вагоностроительного завода «Вайрогс», завода ВЭФ, Лиепайского металлургического завода и других. <...> Вагоностроительный завод уже в 1947 году приступил к выпуску новой моторвагонной секции для электропоездов. А к 1950 году объем производства завода превысил уровень производства 1940 года в 4,7 раза. На пустующих с 1914 года корпусах завода «Проводник» началось создание электромашиностроительного завода РЭЗ, который с 1946 года начал выпуск электрооборудования для электропоездов, выпускаемых вагоностроительным заводом», — заявил Суржик.