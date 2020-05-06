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Новости без коронавируса ,  
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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 6 мая

В Москве 6 мая ожидается гроза с дождем и усилением ветра. Об этом сообщило столичное ГУ МЧС России.

По данным Росгидромета, гроза пройдет в столице с 12:00 6 мая до 01:00 7 мая. Порывы ветра усилятся до 15–20 м/с.

В МЧС рекомендовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на автодорогах при грозе, поскольку вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также москвичам посоветовали не находиться вблизи водоемов и обходить шаткие конструкции и деревья.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с РБК допустила, что в столице в ближайшую неделю пройдут грозы и дожди.

По ее словам, в регион приходят воздушные массы с юга, из-за чего температура воздуха растет с каждым днем. По ее словам, для этого периода характерны подобные природные явления.

Теги: Москва, ГУ МЧС Москвы, предупреждение, гроза, ветер
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