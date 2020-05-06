МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 6 мая

В Москве 6 мая ожидается гроза с дождем и усилением ветра. Об этом сообщило столичное ГУ МЧС России.

По данным Росгидромета, гроза пройдет в столице с 12:00 6 мая до 01:00 7 мая. Порывы ветра усилятся до 15–20 м/с.

В МЧС рекомендовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на автодорогах при грозе, поскольку вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также москвичам посоветовали не находиться вблизи водоемов и обходить шаткие конструкции и деревья.

Накануне ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с РБК допустила, что в столице в ближайшую неделю пройдут грозы и дожди.