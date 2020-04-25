Синоптики пообещали теплую погоду в Центральной России на праздниках

Синоптики сообщили о теплом атмосферном фронте, который придет в Центральную Россию 1 мая и повлияет на повышение температуры. Об этом РБК заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ночью 1 мая ожидается плюс 1–6 градусов, днем воздух прогреется до плюс 11–16 градусов. В последующие дни температура продолжит расти, но пока нельзя точно предсказать, на сколько. На 2, 3 и 4 мая прогнозы специалистов расходятся от плюс 12–17 до 15–20 градусов тепла. Тишковец заявил, что на сегодня прогнозы погоды достаточно достоверны на срок не более пяти суток.

Специалист уточнил, что теплый атмосферный фронт может вернуть погоду к стандартным климатическим показателям. По итогам апреля температура воздуха составляет на 1,5 градуса ниже нормы.