Власти Москвы назвали сроки отключения отопления

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В Москве отключение отопления начнут 7 мая, оно будет идти в течение трех дней. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

«Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях», — сказал Бирюков. По его словам, всего специалисты отключат отопление в более чем 70 тыс. зданий, в том числе в 33 тыс. жилых домов.

Переход на летний режим работы отопительных систем города происходит тогда, когда среднесуточная температура воздуха остается на уровне выше 8 градусов в течение пяти дней, пояснил заммэра столицы.

Отключение горячей воды в Москве начнется 1 июня. Обычно профилактические отключения горячей воды начинают уже в начале или середине мая, однако в этом году сроки перенесли из-за пандемии коронавируса. При этом совсем отменить отключение горячей воды в столице нельзя, так как эта мера необходима для своевременного ремонта и проверки городской водопроводной системы, указал Бирюков. По его словам, подачу горячей воды не будут прерывать только в больницах.