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Власти Москвы назвали сроки отключения отопления

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Москве отключение отопления начнут 7 мая, оно будет идти в течение трех дней. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

«Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях», — сказал Бирюков. По его словам, всего специалисты отключат отопление в более чем 70 тыс. зданий, в том числе в 33 тыс. жилых домов.

Переход на летний режим работы отопительных систем города происходит тогда, когда среднесуточная температура воздуха остается на уровне выше 8 градусов в течение пяти дней, пояснил заммэра столицы.

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Общество
Петр Бирюков

Отключение горячей воды в Москве начнется 1 июня. Обычно профилактические отключения горячей воды начинают уже в начале или середине мая, однако в этом году сроки перенесли из-за пандемии коронавируса. При этом совсем отменить отключение горячей воды в столице нельзя, так как эта мера необходима для своевременного ремонта и проверки городской водопроводной системы, указал Бирюков. По его словам, подачу горячей воды не будут прерывать только в больницах.

В конце апреля не отключать горячую воду в жилых домах из-за режима самоизоляции предложил депутат Московской городской думы Александр Козлов. По его словам, мера необходима как для удобства граждан, так и для их нормального психического состояния. Отсутствие «такой важной коммунальной услуги» вызовет дополнительный дискомфорт, указал Козлов.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, отопление
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