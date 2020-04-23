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Пандемия коронавируса ,  
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Отключения горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции

По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, сохранение у остающихся дома горячей воды — вопрос не только удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан
Фото: Александра Краснова / ТАСС
Фото: Александра Краснова / ТАСС

Графики отключения горячей воды необходимо скорректировать, отложив их до отмены режима самоизоляции. С таким предложением обратился в Минстрой депутат Московской городской Думы от «Единой России» (ЕР) Александр Козлов. По его словам, у людей, которые вынуждены постоянно находиться дома, должно работать горячее водоснабжение.

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«Если люди, вынужденные постоянно находиться в одном и том же помещении, будут лишены еще и такой важной коммунальной услуги, это вызовет у них дополнительный дискомфорт. Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан», — заявил Козлов, слова которого цитирует пресс-служба ЕР.

В связи с этим депутат попросил Минстрой рекомендовать аналогичным ведомствам в регионах пока не производить отключений горячего водоснабжения, которые начинаются в России в мае.

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В середине апреля Минстрой сообщил, что графики отключений горячей воды пока не скорректированы, а потому начать их планируется, как в предыдущие годы — в мае. В ведомстве заверили, что Минстрой будет внимательно следить за графиками отключения горячего водоснабжения в стране с учетом распространения COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
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<300
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: горячая вода, Минстрой, коронавирус
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