Отключения горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции

По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, сохранение у остающихся дома горячей воды — вопрос не только удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан

Фото: Александра Краснова / ТАСС

Графики отключения горячей воды необходимо скорректировать, отложив их до отмены режима самоизоляции. С таким предложением обратился в Минстрой депутат Московской городской Думы от «Единой России» (ЕР) Александр Козлов. По его словам, у людей, которые вынуждены постоянно находиться дома, должно работать горячее водоснабжение.

«Если люди, вынужденные постоянно находиться в одном и том же помещении, будут лишены еще и такой важной коммунальной услуги, это вызовет у них дополнительный дискомфорт. Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан», — заявил Козлов, слова которого цитирует пресс-служба ЕР.

В связи с этим депутат попросил Минстрой рекомендовать аналогичным ведомствам в регионах пока не производить отключений горячего водоснабжения, которые начинаются в России в мае.

В середине апреля Минстрой сообщил, что графики отключений горячей воды пока не скорректированы, а потому начать их планируется, как в предыдущие годы — в мае. В ведомстве заверили, что Минстрой будет внимательно следить за графиками отключения горячего водоснабжения в стране с учетом распространения COVID-19.