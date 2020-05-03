Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты

Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них. Об этом в интервью НСН заявил академик РАН из национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.

«Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду Самый сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», — сказал Ершов.

Чтобы не заразиться от продуктов ученый также рекомендовал мыть руки после туалета и тщательнее следить за гигиеной детей.

Академик отметил, что особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник. Поэтому для защиты от распространения вируса через питье и продукты подойдут классические способы обеззараживания.