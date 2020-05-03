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Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты

Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них. Об этом в интервью НСН заявил академик РАН из национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.

«Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду Самый сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», — сказал Ершов.

Чтобы не заразиться от продуктов ученый также рекомендовал мыть руки после туалета и тщательнее следить за гигиеной детей.

Роспотребнадзор рекомендовал не разрешать покупателям взвешивать продукты
Общество
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Академик отметил, что особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник. Поэтому для защиты от распространения вируса через питье и продукты подойдут классические способы обеззараживания.

В апреле МЧС дало рекомендации по гигиене продуктов в условиях распространения COVID-19. Зелень и овощи в министерстве посоветовали замачивать на 10-15 минут, а затем промыть под проточной водой. При этом можно использовать нейтральное моющее средство.

Продукты в пластиковой, металлической или стеклянной таре следует помыть с мылом, а поверхности, на которые выкладываются продукты нужно предварительно продезинфицировать.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, продукты, заражение
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