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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

Сергей Собянин (слева)
Сергей Собянин (слева) (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

В России эпидемия коронавируса развивается по европейскому сценарию, а не по китайскому. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«На мой взгляд, он уже не возможен, китайский вариант. Мы уже работаем по европейскому варианту», — сказал Собянин.

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Мэр объяснил, что в Китае источником распространения заболевания был один город. Власти КНР могли отследить поименно всех, кто оттуда выехал. После того как в главном очаге ликвидировали вспышку коронавируса, эпидемия в Китае закончилась. Ситуация в Европе развивалась по другому сценарию, который Собянин назвал намного более сложным. В ЕС вспышки COVID-19 выявили во множестве городов и стран.

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание. Потенциальные переносчики вируса могли попасть в страну по всему периметру, «со всего мира».

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«Закрыться от такого варианта пандемии было практически невозможно», — отметил мэр. Он уточнил, что за последние месяц-полтора в Россию въехало более миллиона человек. Большая часть из них проезжала через столицу транзитом по дороге в регионы, москвичей среди прибывших было всего 120 тыс. человек.

За последние сутки в России выявили 9,6 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 124 054 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Сергей Собянин
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