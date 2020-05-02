Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

Сергей Собянин (слева) (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

В России эпидемия коронавируса развивается по европейскому сценарию, а не по китайскому. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«На мой взгляд, он уже не возможен, китайский вариант. Мы уже работаем по европейскому варианту», — сказал Собянин.

Мэр объяснил, что в Китае источником распространения заболевания был один город. Власти КНР могли отследить поименно всех, кто оттуда выехал. После того как в главном очаге ликвидировали вспышку коронавируса, эпидемия в Китае закончилась. Ситуация в Европе развивалась по другому сценарию, который Собянин назвал намного более сложным. В ЕС вспышки COVID-19 выявили во множестве городов и стран.

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание. Потенциальные переносчики вируса могли попасть в страну по всему периметру, «со всего мира».